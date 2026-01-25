Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 «Псков» 26 января

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километра введут ограничение скорости движения в оба направления по правой полосе с 8:00 до 17:00 из-за уборки снега у СБО ротором.

На участке 133-99-133 километра введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проходить механическая уборка снежного вала от МБО.

На участке 79-179-79 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 из-за механической очистки заездных карманов, перекрестков и площадок отдыха.