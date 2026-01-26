 
В России могут появиться зелёные и бирюзовые автомобильные номера

В России обсуждается расширение цветовой палитры государственных регистрационных знаков для транспортных средств. К уже существующим цветам — красному, синему, жёлтому и чёрному — могут добавить зелёный и бирюзовый, пишет Telegram-канал Shot.

С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В письме на имя премьер‑министра РФ Михаила Мишустина он указал, что практика использования цветных номеров для разных категорий транспорта широко распространена в мире — например, в Китае и Белоруссии.

Согласно предложению, новые цвета планируется закрепить за следующими категориями транспортных средств: зелёный — для электромобилей (таких как Tesla, LiXiang и других) и бирюзовый — для беспилотных автомобилей, которые в перспективе появятся на российских дорогах.

Авторы инициативы уверены, что такая цветная градация упростит работу ГИБДД, а также повлияет на уровень безопасности на дорогах.

