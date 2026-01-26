Стали известны новые подробности о смертельном ДТП в Печорском округе

Стали известны новые подробности о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 2 января в Печорском округе. Как сообщил Псковской Ленте Новостей родственник погибшего, согласно справке о смерти, причиной кончины управлявшего мотоблоком мужчины стала болезнь сердца. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

Таким образом, информация о том, что водитель не справился с управлением, является некорректной.

Ранее Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции о погибшем в результате ДТП 2 января в 17.02 в Печорском округе.

Мужчина 1968 года рождения, управляя самоходным транспортным средством, а именно мотоблоком БЕЛАРУС-12WM, совершил съезд с дороги, после чего упал в кювет. Водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи.