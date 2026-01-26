Двое пострадали в результате выезда автомобиля на встречную полосу в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Советской Армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января в 22.45 на улице Советской Армии, 60.

Фотографии предоставлены Госавтоинспекцией Пскова

Молодой человек 2005 года рождения, водитель «Мицубиси Лансер», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со «Шкодой Октавия» под управлением мужчины 1990 года рождения, который поворачивал налево. Впоследствии от удара «Шкода» наехала на препятствие в виде опоры с дорожными знаками 5.19.22, а также на световую опору.

В результате ДТП пострадал водитель «Шкоды», от госпитализации отказался. Пассажирка «Лансера», девушка 2006 года рождения, доставлена для осмотра в областную больницу. От госпитализации отказалась. Водитель «Шкоды» трезвый, водителю второго автомобиля назначено химико-токсикологическое исследование.

Также 24 января в 12.45 на улице Коммунальной в салоне автобуса «Нефаз» на 25-м маршруте упала пассажирка 1950 года рождения. Она не держалась за поручень, получила травмы в момент начала движения автобуса на разрешающий сигнал светофора. Автобус двигался на улицу Рокоссовского.

Других происшествий с пострадавшими 23-25 января в Пскове не зарегистрировано.