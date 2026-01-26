В Пскове за день на улице Юбилейной зарегистрировано два «парных» ДТП. ФОТО

В Пскове за один день на улице Юбилейной зарегистрировано два «парных» ДТП - в одном случае столкнулись две «Лады», в другом два «Рено». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, оба дорожно-транспортных происшествия произошли 23 января на участке Юбилейной между Рижским проспектом и улицей Коммунальной.

В обоих случаях пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

В 12.00 напротив дома №87-а по Юбилейной водитель «Лада Ларгус», мужчина 1964 года рождения, при перестроении не уступил дорогу двигающемуся попутно без изменения направления движения автомобилю «Лада Гранта» под управлением водителя 1988 года рождения. Водитель «Ларгуса» привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ.

В 14.00 напротив дома №44 по Юбилейной водитель «Рено Логан», мужчина 1974 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и наехал на «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1953 года рождения. Пострадавших нет. Водитель «Логана» оштрафован на 2 250 рублей за несоблюдение безопасной дистанции по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

Кроме того, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Протокол по статье 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях отправят в суд.

В тот же день в 20.30 на улице Ижорского Батальона у дома 22 произошло столкновение двух автомашин. Водитель «Мазда 3», молодой человек 2003 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине «Ниссан» под управлением девушки 2006 года рождения. Пострадавших нет.

Видео: группа «Псков За рулем» «ВКонтакте»

Водитель «Мазды» привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ, штраф 500 рублей.