Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 «Псков» 27 января

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 42-55-42 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 8:00-17:00.Будет проводиться уборка снега у барьерных ограждений ротором.

На участке 31-179-31 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00-17:00. Здесь будет проводиться механическая очистка переходно-скоростной полосы, заездных карманов и перекрёстков.

На 133-99-133 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00-17:00. На участке будет проводиться механическая уборка снежного вала от барьерных ограждений.