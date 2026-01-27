Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Как выиграть автомобиль? Ответ на этот вопрос прекрасно знают победители розыгрышей, которые проводил «Автосалон 1» на Труда, 26. Ксения Иванова стала счастливой обладательницей авто в 2024 году, а Ольга Акирова — в 2025 году.

Считают ли они себя везунчиками? Верят ли в приметы и в ритуалы «на удачу»? Надеялись ли они на успех, покупая автомобиль в автосалоне, или удача сама их нашла? Что для Ксении и Ольги значит автомобиль? Что бы они посоветовали тем, кто сомневается, что выиграть автомобиль — это возможно?

Об этом и не только — в 12.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.