Сбитый на улице Труда в Пскове водитель СИМ госпитализирован

Сбитый на улице Труда в Пскове водитель СИМ госпитализирован. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января в 16.19 на улице Труда у дома 47.

По предварительной информации, молодой человек 2002 года рождения, управляя средством индивидуальной мобильности, при пересечении проезжей части вне перекрёстка не уступил дорогу автомашине «ЗАЗ Шанс» под управлением женщины 1982 года рождения, которая выезжала с прилегающей территории на главную дорогу.

Пострадал водитель СИМ.

Пострадавший госпитализирован в Псковскую областную больницу.

