Светофор Т7 могут установить на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове

Светофор Т7 могут установить на перекрёстке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове после дорожно-транспортного происшествия, при котором сбили школьника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Светофорный объект планируется установить до 1 сентября 2026 года. Решение принималось на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 28 января. 

Предложение поступило от обеспокоенных родителей губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Напомним, 2 декабря произошёл наезд на 11-летнего школьника. Ребенок попал в больницу. Он переходил дорогу по нерегулируемому переходу слева-направо в 7:52.

