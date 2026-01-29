 
Станцию подзарядки электромобилей установили в Печорах

️Пункт зарядки электромобилей появился в Печорах в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта» на улице Псковской, 3, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Глава отметил, что цель - в стимулировании производства и использования современных транспортных технологий.

Одно из направлений проекта - создание сети зарядных станций, обеспечивающих доступность электротранспорта даже в небольших городах и населенных пунктах.

ЭЗС размещается на территории парковки у дома №3 по улице Псковской. Она уже появилась в приложении для владельцев электромобилей по ссылке 2chargers.ru.

«Установка такого объекта в Печорах - еще один шаг к повышению туристической привлекательности нашего региона», - резюмировал Валерий Зайцев.

Ранее станции для зарядки электромобилей были установлены в Пскове. 

