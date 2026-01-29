Водителей в РФ могут освободить от штрафов за нарушение разметки при снегопаде

Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД отказаться от штрафов водителям за нарушение правил разметки во время снегопадов, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин. По его словам, союз направил письмо с соответствующими предложениями главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Как пояснил Антон Шапарин, во время снегопадов водители зачастую получают штрафы за нарушение правил разметки, в то время как саму разметку или дорожные знаки могут не видеть в связи с погодными условиями.

«Мы просим Министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», - отметил вице-президент НАС.

По его словам, в некоторых регионах не штрафуют водителей в такой ситуации, пишет ТАСС.

«Но в Москве штрафуют. Так что мы уверены, что такая позиция будет правильной со стороны МВД», - подчеркнул Антон Шапарин.

В России за неправильную парковку и за нарушения дорожной разметки штраф варьируется в среднем от 500 рублей до 5 тысяч рублей.