Водителей в РФ могут освободить от штрафов за нарушение разметки при снегопаде

Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД отказаться от штрафов водителям за нарушение правил разметки во время снегопадов, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин. По его словам, союз направил письмо с соответствующими предложениями главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Как пояснил Антон Шапарин, во время снегопадов водители зачастую получают штрафы за нарушение правил разметки, в то время как саму разметку или дорожные знаки могут не видеть в связи с погодными условиями.
По его словам, в некоторых регионах не штрафуют водителей в такой ситуации, пишет ТАСС.
«Но в Москве штрафуют. Так что мы уверены, что такая позиция будет правильной со стороны МВД», - подчеркнул Антон Шапарин.
В России за неправильную парковку и за нарушения дорожной разметки штраф варьируется в среднем от 500 рублей до 5 тысяч рублей.