В Пскове движение на улице Любятовской ограничивают до 6 февраля

Ограничение движения на улице Любятовской продлевается в Пскове до 6 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Ограничения введены в связи с производственной необходимостью и будут действовать с 8:00 до 17:00.

Участок от дома №1А на Любятовской набережной до улицы Любятовской полностью перекроют для движения транспорта. Движение также ограничат на участке от дома №1 до дома №6 по улице Любятовской, однако в ночное время оно будет открыто.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обращаются к горожанам в администрации.