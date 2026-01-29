Псковский суд отказал компании в требовании с мужчины более двух миллионов за ремонт арендованного авто

Как многодетный отец получил в аренду транспортное средство на несколько дней, а требование о его ремонте – на несколько миллионов, рассказали Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда, которым ООО «Бенц-финанс» отказали в удовлетворении предъявленных к жителю Москвы исковых требований о взыскании стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов.

В обоснование иска ООО «Бенц-финанс» (арендодатель) указывало, что на основании договора аренды, заключенного с жителем Москвы (арендатор), последнему было передано за плату во временное владение и пользование транспортное средство марки Mersedes-Benz. Ссылаясь на то, что арендатор нарушил правила эксплуатации автомобиля, что привело к тотальной поломке двигателя, требующей замены данной запасной части, истец просил взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 2 740 800 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 63 053 рублей, а также проценты по день фактического исполнения обязательства и судебные расходы.

Ответчик в суде исковые требования не признал, пояснив, что арендованный автомобиль находился в его пользовании всего 7 дней, после чего он сломался, однако причина поломки не связана с его действиями.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, пришел к выводу о том, что причина неисправности двигателя транспортного средства, равно как и причина аварийной работы данной запасной части, не установлена. Суд учел, что истец в рамках проведения судебной экспертизы спорный автомобиль и двигатель к осмотру не представил, а на основании имеющегося в материалах дела фотоматериала эксперту не представилось возможным идентифицировать демонтированный и частично разобранный силовой агрегат, соотнести его со спорным автомобилем.

В суде апелляционной инстанции был опрошен эксперт, который подтвердил выводы судебной экспертизы, а также тот факт, что истец отказался представить на исследование автомобиль и неисправный двигатель. Также отметил, что пробег автомобиля на момент его поломки был запредельным.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца - без удовлетворения.