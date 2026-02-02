Одну полосу движения перекроют на улице Яна Райниса в Пскове 4 февраля

Однополосное движение на железнодорожном переезде будет введено на улице Яна Райниса 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема: администрация города Пскова

«В связи с проведением работ по ремонту ж/д переезда "3 км перегона Псков-Товарный парк Псков-II-Полковая", пролегающего через улицу Яна Райниса, будет временно введено однополосное движение», - сообщили в администрации.

Ограничение будет действовать с 11:00 до 16:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и выбирать пути объезда», - добавили в администрации города.