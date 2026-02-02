Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 февраля

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 3 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 44 километров введут ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 10:00 до 18:00 из-за ремонта ШЗЭ.

На участке 31-79-31 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, будет проходить механическая очистка заездных карманов на а/остановках, перекрестках, пешеходных дорожках.

На участке 79-179-79 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, будет проходить механическая очистка перекрестков, заездных карманов, площадок отдыха.

На участке133-99-133 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за чистки обочины.