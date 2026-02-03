Автоитоги 2025 от А до Я

Сегодня у нас фестиваль «Вспомнить всё». Вспоминаем самые запомнившиеся события года. Перелистываем вместе с вами самые яркие истории 2025-го года, связанные с дорогами и автомобилями.

Автопродление отменено

С 1 января 2026 года завершилось автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года. У кого срок действия «прав» закончился с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, надо призадуматься – менять сейчас или ждать подходящего случая. Например, если возникнет идея повысить госпошлину. Подозреваю, что все водители, которые не меняли права с 22-й по 25-й год, скоро придут менять вместе с теми, у кого срок заканчивается сейчас.

Вымирание автостоянок

Продолжается тренд на исчезновение платных охраняемых автостоянок в Пскове. Осенью закрылась стоянка на проспекте Энтузиастов, 9а. В конце года прекратила работу платная автостоянка, напротив дома 78 по Инженерной.

Подобные вещи происходят постоянно. Вымирание автостоянок вызывает разные нехорошие подозрения у населения. Чаще всего в этом подозревают происки строительных компаний. Однако, если мы посмотрим на все закрывшиеся платные автостоянки, увидим, что нигде не появилась уплотнительная застройка.

Самый яркий пример 2024 года - парковка на Коммунальной, 48. Теперь это не малый бизнес, удобный и выгодный бизнесмену и автовладельцам, а пустырь, обросший деревьями по бывшему периметру. У администрации Пскова есть планы благоустройства сквера с оговоркой «при условии наличия денег в бюджете». Водители больше ждут другого – ремонт проезда вдоль домов 48 по Коммунальной и 66 по Юбилейной. Междворовой проезд носит стратегический характер, безальтернативно соединяет крупный жилой квартал с магистральной улицей Коммунальной. Готовится смета на дорожный ремонт в 2026 году.

Горели вчетвером, или «Поджог года»

Четыре автомобиля горели на улице Труда в Пскове 6 апреля. Грустной казенной формулировкой «выгорели по всей площади» описывается состояние легковых автомобилей Mercedes-Benz GLC-300 2017 года выпуска и Genesis G80 2022 года выпуска. Компанию им составили Hyundai Creta 2018 года выпуска - повреждена правая сторона и салон и Toyota RAV4 2013 года выпуска, у которой повреждены правая задняя дверь, крыло, боковое зеркало. Причиной пожара стал поджог.

Фото: МЧС России

Еще одно возгорание четырех автомобилей зафиксировано на улице Алтаева в Пскове 18 июня в 01.32. В результате огонь повредил четыре машины: грузовой автомобиль ГАЗ 27057, легковые автомобили Opel Antara, Volkswagen Polo, Seat Leon. Возможной причиной также назывался поджог.

Дождливое лето 2025

В результате ливневых дождей в июле размыты дороги в нескольких населённых пунктах округа и подъезды к мостам в деревнях Лосицы и Быково в Плюсском округе. Похожая проблема была в Стругокрасненском округе.

Запчасти

Главным словом 2025 года портал «Грамота.ру» выбрал «зумер», Институт русского языка имени А.С. Пушкина - «Победа», а издательства «Лингва» - «тревожность». Я бы выбрал слово «запчасти», а если выбирать еще и словосочетания, выбрал бы «Запредельные цены» и «Контрафактные детали».

Фото: нейросети

Проблема все острее. Стоимость нового автомобиля, собранного исключительно из единичных деталей, будет сопоставима с ценой нового БМВ, купленного где-нибудь в автосалоне в Мюнхене. Именитый бренд и высокая цена – далеко не гарантия качества.

Изъятие года

Планы организации парковочной зоны возле железнодорожного вокзала перешли в практическую плоскость. Арбитражный суд Псковской области изъял у акционерного общества «Почта России» для муниципальных нужд города Пскова путем выкупа недвижимое имущество, располагающееся по адресу: улица Вокзальная, дом 25а. Изъятие произошло по инициативе администрации Пскова и согласно ее постановлению для реконструкции автомобильной дороги местного значения.

Фото: Яндекс Карты

Событие произошло в апреле, и на сегодняшний день это последнее, что известно о проекте реконструкции Привокзальной площади. Многолетний вопрос с парковкой возле железнодорожного вокзала Пскова пока не решен.

Локализация

Много внимания общественности привлек закон о «локализации». С 1 марта 2026 года в такси смогут работать только автомобили, произведенные на территории РФ. Локализация такси означает переход на автомобили с установленной государством долей российских компонентов и операций. Чтобы авто признали локализованным, оно должно соответствовать одному из двух требований: нужное число баллов по локализации; или производство в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Если машина соответствует любому из условий, она допускается в региональный реестр такси, может совершать таксомоторные перевозки и подключаться к агрегаторам.

Очередная пугалка для водителей такси, грозившая оставить «за бортом» значительную долю перевозчиков. История законодательной инициативы закончилась снисхождением. Таксистам дали отсрочку для пересадки на отечественных авто. Число набранных баллов локализации станет единственным требованием для внесения автомобиля в реестр такси только с 1 января 2033 года. Пока это отложенная проблема, за 7 лет либо можно подготовиться, либо проблема исчезнет.

Минус Иркутский переулок

Иркутский переулок удален из перечня улично-дорожной сети Пскова. Теперь он превратился во внутренний дворовой проезд управления МВД России по Псковской области.

Фото: скриншот с Яндекс. Карт

Ничего смертельного не произошло. Проезд с Октябрьского проспекта и раньше был запрещен дорожными знаками. Теперь его подкрепили основательными воротами с символикой. С точки зрения «антитеррористической защищенности» мера оправдана. Возможность попасть в «Просторию» через Иркутский переулок со стороны улицы Толстого сохранилась.

Гораздо интереснее последствия принятого управленческого решения. Кто будет отвечать за уборку проезжей части переулка: полиции предстоит нанимать уборщиков или по традиции почётную обязанность возложили на городские службы? И не станет ли это событие прецедентом для аналогичных решений в других местах? У нас много государственных организаций, вдруг кто-то еще захочет дополнительно «обезопасить»?

«Нежданчик»

Неприятный сюрприз обнаружили водители в январе 2025 года на площади аэропорта в Пскове. После введения одностороннего движения получился неожиданный казус: заехать на парковку можно было, а покинуть без нарушения ПДД нельзя.

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулём»

Единственный выезд, обращенный к фасаду здания аэропорта, был оборудован знаком «Движение только налево». А дальше дорогу без вариантов перегородили бетонными блоками. А если ехать направо, можно было оказаться на встречной полосе на участке с односторонним движением. Псковичи проголосовали «колесами» за третий вариант, проложив путь через тротуар. Ситуация просуществовала недолго, ответственные службы оперативно все исправили в выходной день.

Объезд обхода

Главный региональный дорожный объект - стройка 2-й очереди Северного обхода - перешел в стадию активной подготовки будущих транспортных развязок и приблизился к региональным дорогам. С декабря на 12 месяцев закрыт участок дороги в Хотицах. Сообщение между Псковом и Писковичами теперь занимает больше времени. Но это не навсегда.

Сделано все возможное, чтобы у жителей Пискович и Хотиц было как можно меньше поводов для недовольства. Примечательна масса «плюшек», которыми осыпали жителей. Говорю про перекресток дорог Псков - Гдов и Писковичи - Струково. Ограничение скорости, искусственные неровности, постоянно работающая «тренога». Перекресток дополнительно освещен, подготовлено уширение полосы на Гдовском шоссе. И это еще не все. В планах есть установка светофора.

Объект года

Несомненно, это масштабный объем работ для городской окраины, долгое время не видавшей дорожной техники. До капитального ремонта улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной, часть улиц в микрорайоне Шабаны не имела асфальтового покрытия и тротуаров. Теперь проложены инженерные сети, выполнена замена дорожной одежды, устройство водопропускных труб, тротуаров, наружного освещения, озеленение. Для предупреждения подтопления смонтирована ливневая канализация подтопления. Общая протяжённость отремонтированных участков дорог превысила 4,5 километра.