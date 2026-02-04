Автобус и «Мерседес» столкнулись на автодороге Дедовичи - Костыжицы

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло сегодня около 12:12 на 39-м километре автодороги Дедовичи - Костыжицы в Дновском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ», мужчина 2000 года рождения, при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Мерседес», которым управлял мужчина 1988 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель «Мерседеса», но он отказался от госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.