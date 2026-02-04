Водитель автомобиля пострадал в ДТП с автобусом в Великолукском районе

Водитель автомобиля Lada Largus пострадал в результате столкновения с автобусом «ПАЗ», которое произошло сегодня, 4 февраля, на путепроводе трассы М9 в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Lada Largus, совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения. В результате этого произошло столкновение с автобусом «ПАЗ», которым управлял мужчина 1960 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение.