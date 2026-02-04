 
АвтоМир

В Пскове водитель кроссовера Chery проехал по островку безопасности и врезался в Lada Vesta

0

В Пскове водитель кроссовера Chery проехал по островку безопасности на Рижском проспекте и врезался в Lada Vesta. Момент столкновения у дома №93 по Рижскому проспекту попал на видеозапись камеры Pskovline 4 февраля в 18.39.

Оба легковых автомобиля двигались в сторону выезда из города и столкнулись перед перекрестком с Балтийской. Что именно побудило водителя кроссовера забраться левыми колесами на островок безопасности, неизвестно.

Согласно данным с видеокамеры, полиция прибыла на перекресток менее чем через пять минут. Но сначала инспекторы ДПС навестили участников другого ДТП. На выезде от гипермаркета «Лента» в левой полосе еще в 17.42 столкнулись два автомобиля.

Chery и Lada Vesta разъехались около 19.40.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026