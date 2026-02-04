В Пскове водитель кроссовера Chery проехал по островку безопасности и врезался в Lada Vesta

В Пскове водитель кроссовера Chery проехал по островку безопасности на Рижском проспекте и врезался в Lada Vesta. Момент столкновения у дома №93 по Рижскому проспекту попал на видеозапись камеры Pskovline 4 февраля в 18.39.

Оба легковых автомобиля двигались в сторону выезда из города и столкнулись перед перекрестком с Балтийской. Что именно побудило водителя кроссовера забраться левыми колесами на островок безопасности, неизвестно.

Согласно данным с видеокамеры, полиция прибыла на перекресток менее чем через пять минут. Но сначала инспекторы ДПС навестили участников другого ДТП. На выезде от гипермаркета «Лента» в левой полосе еще в 17.42 столкнулись два автомобиля.

Chery и Lada Vesta разъехались около 19.40.