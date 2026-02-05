Стали известны подробности ДТП на Рижском проспекте с заездом на «островок безопасности». ДТП произошло 4 февраля в 18.40 у дома №93 по Рижскому проспекту, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: отдел Госавтоинспекции УМВД России по Пскову

Водитель «Лады», мужчина 1973 года рождения совершил столкновение с Chery под управлением мужчины 1985 года рождения.

Пострадавших нет.

Мужчина из «Лады» оштрафован по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. Он перестраивался, двигаясь в попутном направлении.