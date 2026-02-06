 
Из-за подозрительного предмета пассажиров эвакуировали из автобуса в Пскове

0

Сегодня на остановке «Летний сад» эвакуировали пассажиров автобуса маршрута №116. Как рассказали Псковской Ленте Новостей пассажиры рейса, в автобусе был замечен странный пакет, из-за чего возникли подозрения, что внутри может находиться опасный предмет. По требованию водителя и кондуктора все люди были выведены на улицу. 

«На месте началась проверка — водитель и кондуктор стали звонить по служебным номерам. После этого автобус временно остался на остановке, а пассажиры ждали в течение нескольких минут. В итоге всех снова посадили в салон, и движение продолжилось», - сообщили очевидцы.

Автобус простоял на «аварийке» на остановке порядка 8 минут. 

После на остановке у торгового центра Fjord Plaza в автобус зашёл мужчина в гражданской одежде, который предъявил удостоверение и забрал подозрительный пакет.

Подробности выясняются. 

