Водитель «ВАЗа» пострадал в ДТП после выезда на «встречку» в Псковском округе

Молодой человек 2003 года рождения пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло минувшей ночью около 03:40 на 295-м километре трассы Санкт- Петербург - Невель в Псковском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Рено» под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа», его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.