Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 9 февраля

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-55-31 и 99-158-99 километрах трассы ограничение скорости движения будет действовать в оба направления на правой полосе (обочина) с 8:00 до 18:00. Будет производиться механическая уборка снежного вала от барьерных ограждений.

На участке 99-179-99 километров ограничение скорости будет действовать движения в оба направления по правой полосе (обочина) с 08:00 до 18:00. Будет производиться механическая очистка обочины.

На 55-179-55 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будет производиться механическая очистка заездных карманов, перекрёстков.

