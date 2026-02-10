«В фокусе»: Реализованные проекты «Псковавтодора» и планы на 2026 год

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». Гость студии — директор Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним реализованные проекты организации и планы на текущий год.

Какие объекты отремонтировал «Псковавтодор» за минувший сезон? Как справляется с обслуживанием дорог в условиях настоящей зимы — с морозами и снегом? Как обстоят дела с новой техникой? Насколько для «Псковавтодора» актуален вопрос с кадрами? Какие объекты планируется отремонтировать в текущем году?

Об этом и не только — в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.