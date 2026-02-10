ДТП и перекрытие ж/д переезда спровоцировали пробку на улице Яна Райниса в Пскове

Затруднения в движении транспорта возникли сегодня, 10 февраля, в Пскове на улице Яна Райниса. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие около железнодорожного переезда, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«На Яна Райниса ДТП. Пробка образовалась из-за аварии и ремонта», - отметили очевидцы.

Напомним, в связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км перегона Псков-Товарный парк Псков-II-Полковая», пролегающего через улицу Яна Райниса, временно введено однополосное движение.