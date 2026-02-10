Об особенностях уборки снега в центре Пскова рассказал Павел Кипрушев

Какие особенности есть при уборке снега в Пскове, рассказала директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я не сказал бы, что сложности какие-то есть. Есть определенные условия. Город Псков и участок номер один (это центр) содержим с 2020 года. Все нам уже знакомо. Единственное, бывают трудности, когда русская зима ударила, выпал снег. И проблема не в том, что снег надо убрать, проблема - подобрать время, когда его можно вывезти. Потому что мы понимаем, если это дневное время - поток транспорта никуда не девается. Поэтому мы работаем в позднее время, после 22.00, дабы не создавать лишний коллапс движения», - сказал Павел Кипрушев.

Что касается припаркованных автомобилей, то они не создают проблем. «Мы этот вопрос прорабатываем, заранее уведомляем, где мы планируем эти работы проводить. Но бывают нюансы, когда мы убираемся в ночное время и жителям не нравится, что ездит спецтехника. Они же перемещаются со световыми маячками, звуковыми сигналами», - уточнил директор «Псковавтодора».