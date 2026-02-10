Ветеран боевых действий оспорил в суде непредоставление ему скидки на проезд до Великих Лук

Псковский городской суд частично удовлетворил требования прокурора Новосокольнического района в интересах ветерана боевых действий к «Псковавтотрансу» о взыскании убытков и компенсации морального вреда, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование требований указано, что по обращению мужчины прокуратура провела проверку по вопросу нарушения законодательства о социальной защите населения старшим билетным кассиром «Псковавтотранса», осуществляющей трудовую деятельность на автостанции города Новосокольники.

В ходе проверки установлено, что в июле 2023 года и августе 2024 года ветерану боевых действий, инвалиду 3-й группы было отказано в продаже билета сообщением Новосокольники – Великие Луки со скидкой в 50% с указанием на отсутствие у истца регистрации по месту жительства на территории Псковской области. Поскольку ветеран был вынужден приобрести билет за полную стоимость при наличии у него льготы, прокурор просил суд взыскать убытки в размере 139 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, причинённую в результате незаконных действий ответчика.

При разрешении спора суд пришел к выводу о том, что истец относится к категории граждан, имеющих право на получение льготы в виде предоставления права на оплату в размере 50% стоимости проезда по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении на территории области, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу истца 139 рублей убытков, выраженных в приобретении дважды билетов по полной стоимости.

При этом суд отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что сам по себе отказ в предоставлении льготы не является основанием к взысканию компенсации морального вреда, поскольку истцом не представлено доказательств причинения ему физических и нравственных страданий, которые явились бы результатом, в том числе, невозможности осуществления поездки в Великие Луки ввиду непредоставления скидки.