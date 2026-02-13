Полицейский помог женщине открыть автомобиль в плюсской деревне

Полицейский помог женщине открыть заблокированные двери автомобиля в плюсской деревне Погорелово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: УМВД России по Псковской области
«В начале февраля автолюбительница попала в сложную ситуацию – в машине при работающем двигателе заблокировались двери, а ключ остался в замке зажигания. Так как женщина находилась в деревне Погорелово Плюсского округа, где зимой практически никто не проживает, у нее не было возможности вызвать специалистов по замкам или позвать кого-то на помощь», - рассказали в полиции.
Женщина позвонила в экстренную службу и ее соединили с дежурной частью районного отдела полиции. На место ЧП прибыл участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Стругокрасненский» младший лейтенант полиции Денис Кузьмин.
Благодаря усилиям и смекалке полицейского, несмотря на сильный мороз и двухчасовую «операцию» по вскрытию, двери автомашины удалось открыть.
«Я понимаю, что мой случай не совсем относится к компетенции полиции, но благодаря неравнодушному сотруднику все благополучно разрешилось. Очень приятно, что в полиции служат такие неравнодушные к чужой беде люди, готовые прийти на помощь в трудную жизненную ситуацию. Низкий поклон им!» - отметила женщина в своем благодарственном письме в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.