 
АвтоМир

Полицейский помог женщине открыть автомобиль в плюсской деревне

0

Полицейский помог женщине открыть заблокированные двери автомобиля в плюсской деревне Погорелово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

«В начале февраля автолюбительница попала в сложную ситуацию – в машине при работающем двигателе заблокировались двери, а ключ остался в замке зажигания. Так как женщина находилась в деревне Погорелово Плюсского округа, где зимой практически никто не проживает, у нее не было возможности вызвать специалистов по замкам или позвать кого-то на помощь», - рассказали в полиции.

Женщина позвонила в экстренную службу и ее соединили с дежурной частью районного отдела полиции. На место ЧП прибыл участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Стругокрасненский» младший лейтенант полиции Денис Кузьмин.

Благодаря усилиям и смекалке полицейского, несмотря на сильный мороз и двухчасовую «операцию» по вскрытию, двери автомашины удалось открыть.

«Я понимаю, что мой случай не совсем относится к компетенции полиции, но благодаря неравнодушному сотруднику все благополучно разрешилось. Очень приятно, что в полиции служат такие неравнодушные к чужой беде люди, готовые прийти на помощь в трудную жизненную ситуацию. Низкий поклон им!» - отметила женщина в своем благодарственном письме в адрес начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026