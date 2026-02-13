 
АвтоМир

Любовь Трифонова призвала новоржевцев к посильной помощи в расчистке дорог

0

В преддверии снегопада новоржевцы могут помочь коммунальным службам, расчистив свои дворы, подъезды и личные участки от снега. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

«Уважаемые жители Новоржевского муниципального округа! Нынешняя зима напомнила о том, что она может быть особенно снежной и морозной, и мы все ощущаем на себе вызовы, которые преподносит нам природа. В минувшие выходные наши службы провели масштабную прочистку дорог, однако прогнозы неутешительны, и на конец недели вновь ожидается снегопад. Это создаёт дополнительные сложности в поддержании транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии», - сообщила Любовь Трифонова.

Она подчеркнула, что прилагается максимум усилий для оперативной уборки снега.

«Но даже при полной мобилизации техники и персонала возможны задержки с обработкой отдельных участков. Именно поэтому крайне важно ваше личное участие. Расчистка собственного двора, подъезда или территории частного дома значительно снижает нагрузку на дорожные службы и ускоряет общий процесс уборки», - добавила глава округа.

Она напомнила, что, согласно п. 8 ГОСТ Р 50597 2017 («Автомобильные дороги и улицы»), допустимые толщины для тротуаров и мостовых сооружений — до 8 см, для остальных дорог — до 12 см.

«Администрация округа ведёт постоянный мониторинг состояния территорий, оперативно реагирует на жалобы и обращения жителей и координирует работу подрядных организаций. Все заявки на расчистку дорог вы можете направлять в ЕДДС по телефону: 8114-2-17-12 или территориальные отделы по месту жительства. Спасибо за понимание, терпение и поддержку. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш общий дом уютным и благоустроенным даже в самые снежные зимы», - подытожила Любовь Трифонова.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026