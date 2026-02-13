Любовь Трифонова призвала новоржевцев к посильной помощи в расчистке дорог

В преддверии снегопада новоржевцы могут помочь коммунальным службам, расчистив свои дворы, подъезды и личные участки от снега. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

«Уважаемые жители Новоржевского муниципального округа! Нынешняя зима напомнила о том, что она может быть особенно снежной и морозной, и мы все ощущаем на себе вызовы, которые преподносит нам природа. В минувшие выходные наши службы провели масштабную прочистку дорог, однако прогнозы неутешительны, и на конец недели вновь ожидается снегопад. Это создаёт дополнительные сложности в поддержании транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии», - сообщила Любовь Трифонова.

Она подчеркнула, что прилагается максимум усилий для оперативной уборки снега.

«Но даже при полной мобилизации техники и персонала возможны задержки с обработкой отдельных участков. Именно поэтому крайне важно ваше личное участие. Расчистка собственного двора, подъезда или территории частного дома значительно снижает нагрузку на дорожные службы и ускоряет общий процесс уборки», - добавила глава округа.

Она напомнила, что, согласно п. 8 ГОСТ Р 50597 2017 («Автомобильные дороги и улицы»), допустимые толщины для тротуаров и мостовых сооружений — до 8 см, для остальных дорог — до 12 см.