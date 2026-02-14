 
В Невельском округе 17 населенных пунктов остались без света из-за циклона «Тамара»

Циклон «Тамара» накрыл Псковскую область, и плотный ночной снегопад затронул Невельский округ. 17 населенных пунктов остались без света, сообщил глава Невельского округа Олег Майоров на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Олега Майорова

«Обо всех отключениях известно. Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения», — отметил он.

Олег Майоров также уточнил, что в основном отсутствие света коснулось Туричинской стороны.

Глава Невельского округа поделился дорожной обстановкой: «Вчера с подрядчиками проведено совещание, где скоординированы действия. Дорожные службы со вчерашнего вечера переведены на режим повышенной готовности. Работы по расчистке от снега начались в ночное время, в первоочередном порядке на дорогах с движением общественного транспорта, и будут продолжены в усиленном режиме».

По вопросам ухудшения погодных условий можно обратиться в ЕДДС-112 по телефону: 8(81151)2-14-82.

Для получения информации об отключении электроэнергии работает «Горячая линия» Россетей: 8-800-220-0-220.

