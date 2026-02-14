Появились новые фото с места смертельного ДТП в Пушкиногорском округе

Новые фотографии появились с места ДТП, произошедшего вчера в Пушкиногорском округе на 383 км автодороги «Санкт-Петербург - Невель», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление МВД России по Псковской области

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 2006 года рождения, выехал на полосу встречного движения во время маневра «обгон».

Он столкнулся с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. После этого оба автомобиля отбросило на прежнюю полосу, где они столкнулись с автомобилем «Фиат», управляемым мужчиной 1962 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ», а два пассажира 2005 и 2006 годов рождения получили травмы. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.