 
АвтоМир

Появились новые фото с места смертельного ДТП в Пушкиногорском округе

0

Новые фотографии появились с места ДТП, произошедшего вчера в Пушкиногорском округе на 383 км автодороги «Санкт-Петербург - Невель», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление МВД России по Псковской области

В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 2006 года рождения, выехал на полосу встречного движения во время маневра «обгон».

 

Он столкнулся с автомобилем «Мазда», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. После этого оба автомобиля отбросило на прежнюю полосу, где они столкнулись с автомобилем «Фиат», управляемым мужчиной 1962 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ», а два пассажира 2005 и 2006 годов рождения получили травмы. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026