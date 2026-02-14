 
АвтоМир

Из-за столкновения Hyundai и Chery на Юбилейной в Пскове пострадали два человека

0

Сегодня в 13:20 у дома 51 по улице Юбилейной произошла авария с участием автомобилей Hyundai i40 и Chery, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Водитель Hyundai, мужчина 1947 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, что привело к столкновению с автомобилем Chery, которым управляла женщина 1981 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель Chery и пассажирка, девушка 2006 года рождения. Обе пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Добавим, дорожная обстановка в Пскове остается сложной из-за погодных условий. С утра субботы отмечены факты дорожных происшествий на улице Труда, площади Ленина, на дамбе, на Рижском проспекте, улице Поземского, улице Гагарина, Кузбасской дивизии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026