Из-за столкновения Hyundai и Chery на Юбилейной в Пскове пострадали два человека

Сегодня в 13:20 у дома 51 по улице Юбилейной произошла авария с участием автомобилей Hyundai i40 и Chery, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Водитель Hyundai, мужчина 1947 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, что привело к столкновению с автомобилем Chery, которым управляла женщина 1981 года рождения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель Chery и пассажирка, девушка 2006 года рождения. Обе пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Добавим, дорожная обстановка в Пскове остается сложной из-за погодных условий. С утра субботы отмечены факты дорожных происшествий на улице Труда, площади Ленина, на дамбе, на Рижском проспекте, улице Поземского, улице Гагарина, Кузбасской дивизии.