 
АвтоМир

В Новоржевском округе непрерывно ведется расчистка дорог

0

Расчистка дорог от снега в Новоржевском муниципальном округе ведется непрерывно в течение сегодняшнего дня и будет продолжаться. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram

По словам главы, работа по расчистке дорог и улиц ведется одновременно в городе и сельских населенных пунктах.

«Из-за большого объема осадков невозможно расчистить сразу все дороги, поэтому просьба проявить понимание и терпение к временным неудобствам. Спасибо всем, кто сегодня борется со снегом, а жителям - за понимание!», — отметила Любовь Трифонова.

Сообщить о проблемах или подать заявку на расчистку можно в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: (81143) 2-17-12.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026