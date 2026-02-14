В Новоржевском округе непрерывно ведется расчистка дорог

Расчистка дорог от снега в Новоржевском муниципальном округе ведется непрерывно в течение сегодняшнего дня и будет продолжаться. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram

По словам главы, работа по расчистке дорог и улиц ведется одновременно в городе и сельских населенных пунктах.

«Из-за большого объема осадков невозможно расчистить сразу все дороги, поэтому просьба проявить понимание и терпение к временным неудобствам. Спасибо всем, кто сегодня борется со снегом, а жителям - за понимание!», — отметила Любовь Трифонова.

Сообщить о проблемах или подать заявку на расчистку можно в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: (81143) 2-17-12.