Свыше 2500 кубометров снега вывезли из Пскова сотрудники «СитиИнвестГрупп» за выходные

Более 2500 кубометров снега вывезли из Пскова после сильного снегопада, вызванного циклонами «Тамара» и «Ульрике», силами ООО «СитиИнвестГрупп» за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Работали без выходных. Все КДМ (комбинированные дорожные машины - прим. ред.) и тракторы работали в штатном режиме. На субботу и воскресенье дополнительно вышли три грейдера, Bobcat на очистку тротуаров и девять единиц техники на вывоз снега. В их числе три экскаватора-погрузчика и шесть самосвалов. Плюс привлекли все имеющие силы на очистку посадочных площадок, узких тротуаров и пешеходных частей мостовых сооружений вручную, около 30 человек. За две ночи вывезли чуть более 2500 кубометров снега. Вывоз снега продолжаем», - отметили в организации.

Напомним, ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.

Организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.

В минувшие выходные на Северо-Запад обрушились снегопады, вызванные прохождением двух циклонов. 

