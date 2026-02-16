Свыше 2500 кубометров снега вывезли из Пскова сотрудники «СитиИнвестГрупп» за выходные

Более 2500 кубометров снега вывезли из Пскова после сильного снегопада, вызванного циклонами «Тамара» и «Ульрике», силами ООО «СитиИнвестГрупп» за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Фото и видео: ООО «СитиИнвестГрупп»
Напомним, ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города.
Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Организация отвечает за содержание следующих районов:
- Завеличье,
- Запсковье,
- Любятово,
- Овсище.
В минувшие выходные на Северо-Запад обрушились снегопады, вызванные прохождением двух циклонов.