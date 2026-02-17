Участок дороги в 1-м Островском проезде в Пскове перекроют на десять дней

Участок дороги на улице 1-й Островский проезд в Пскове перекроют для проведения дорожных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Изображение: Администрация города Пскова

Участок будет перекрыт с 18 по 27 февраля с 8:00 до 17:00 от дома №8 до дома №14. В ночное время движение будет открыто

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить затребованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.

Напомним, что с сегодняшнего дня перекрыли полосу движения проезжей части по улице Германа.

А с 18 по 19 февраля также будет частично закрыта одна полоса проезжей части улицы Советской в районе пересечения с улицей Металлистов.