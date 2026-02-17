 
Стали известны победители по автомногоборью «Ваулино-2026»

Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью, спринт-слалому «Ваулино-2026». Соревнования прошли на картодроме «Печорский» 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото: Федерация автомобильного спорта Псковской области

За медали соревнований боролись 37 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Казани. Награды разыгрывались в зачётах 2WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный».

В абсолютном зачёте областного Кубка первенствовал петербургский гонщик Александр Шуляев. Второе место занял ещё один представитель Санкт-Петербурга Павел Алексеев, а замкнул тройку лидеров пскович Максим Пятько. Практически в том же составе спортсмены оказались на пьедестале в зачёте 2WD за исключением третьего места, которое досталось Артёму Крестьянинову из Санкт-Петербурга.

Пятько при этом стал победителем в зачёте «Наша классика», где весь подиум заняли псковские спортсмены. «Серебро» и «бронза» на счету Егора Богатенкова и Артёма Котова соответственно. Вадим Петров занял первое место в классе PRT, а Артём Котов и Максим Пятько удостоились здесь медалей.

Второй этап областного первенства выиграл Александр Юрченко из Санкт-Петербурга. Призёрами стали его земляки Виктор Родионов и Капитолина Васильева. Последней досталось «золото» в номинации «Леди», где второе время показала псковичка Ксения Кирсанова.

