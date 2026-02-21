Ограничение скорости введут на автомобильной дороге А-122 в Псковской области

Ограничение скорости движения будет действовать на двух участках автомобильной дороге А-122 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель завтра, 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 553+815 и 623+655 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, очистка а/б покрытия, съездов, отбойников, мостов от снега механизированным способом, очистка тротуаров, отбойников, уборка мостовых сооружений ручным способом.