Фуру развернуло у Рождествено, проезд по трассе Р-23 «Псков» перекрыт полностью

Суровые погодные условия серьезно осложнили дорожную обстановку в Ленинградской области. В воскресенье, 22 февраля, сообщения о многочисленных ДТП приходят с разных трасс региона.

Фото: Телеграм-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»

Очередное резонансное происшествие случилось 22 февраля около 14:30 — в Гатчинском округе у населенного пункта Рождествено в аварию попала фура, из-за чего быстро образовались многокилометровые пробки на трассе Р-23 «Псков», пишет 47channel.ru.

Грузовой автомобиль на ходу развернуло, и он заблокировал движение, полностью перекрыв проезд. Судя по фото с места происшествия, кабина грузовика получила серьезные повреждения.

Движение на указанном участке автодороги сильно затруднено. Работают экстренные службы, сотрудники автоинспекции принимают меры для его восстановления.