В Псковской области за неделю пресекли почти 1 400 нарушений ПДД

С 16 по 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции пресекли в регионе 1 389 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе УМВД России по Псковской области.

Особое внимание было уделено выявлению водителей в состоянии опьянения: всего зафиксировано 33 случая, причём трое из нарушителей повторно управляли транспортным средством в нетрезвом виде.

Кроме того, за указанный период на дорогах региона произошло семь дорожно‑транспортных происшествий. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 11 человек.