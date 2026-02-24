Российский автопарк стареет: почти 70% машин — старше 10 лет

Госавтоинспекция России обнародовала сводные данные о состоянии национального автопарка по состоянию на 1 января 2026 года. Согласно статистике, в стране зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств. При этом выявлена устойчивая и тревожная тенденция: 67,7% всех машин — старше десяти лет. Всего год назад этот показатель составлял лишь 42,3%.

Изображение: Госавтоинспекция

Особенно заметно старение в сегменте автомобилей старше 15 лет: таких насчитывается свыше 28,9 миллиона — среди них более 23 миллионов легковых машин, почти 5 миллионов грузовиков и свыше 300 тысяч автобусов. Эта проблема уже обозначена в президентской стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года как одна из ключевых, требующих решения в ближайшие годы.

Параллельно сокращается рынок новых автомобилей. По данным «Автостата», в 2025 году продажи легковых машин упали на 15,6%, а сегмент крупнотоннажных грузовиков просел на 54%, среднетоннажных — на 44%.

Определённую озабоченность вызывают и экологические характеристики автопарка. Так, у четверти миллиона транспортных средств в документах до сих пор не указан экологический класс несмотря на то, что соответствующая отметка стала обязательной ещё в 2008 году. При этом большинство машин оснащены двигателями стандарта «Евро‑2» (14,3 миллиона единиц), а стандарта «Евро‑1» — всего 156 тысяч, пишет «Коммерсантъ».

На фоне общего старения парка наблюдается позитивная динамика в сегменте экологичного транспорта. Число электромобилей и гибридов заметно выросло: если в 2024 году их насчитывалось 65,7 тысячи и 310 тысяч соответственно, то к 2025 году показатели увеличились до 82,5 тысячи электромобилей и 447,7 тысячи гибридов. В то же время количество транспортных средств на газовом топливе за год сократилось с 2,9 миллиона до 2,3 миллиона.