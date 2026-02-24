 
Дело возбудили по факту кражи имущества из угнанного Hyundai Solaris в Пскове

Уголовное дело возбудили по факту кражи имущества из угнанного автомобиля Hyundai Solaris в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Прокуратура изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное ранее. Установлено, что в июне 2025 года у гражданина из города Пскова угнали принадлежащую ему машину Hyundai Solaris, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту угона.

После угона похититель совершил кражу магнитолы, набора гаечных ключей и иного имущества, принадлежащего потерпевшему, на общую сумму более 10 000 рублей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой города, материал проверки направлен в отдел полиции №1 УМВД России по Пскову для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ.

