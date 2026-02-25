Автомобиль сгорел вместе с гаражом в великолукском поселке Мелиораторов

Сообщение о возгорании гаража в поселке Мелиораторов Великолукского муниципального округа поступило 24 февраля в 16:12, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь быстро охватил данное строение площадью 28 квадратных метров и уничтожил находившийся внутри легковой автомобиль Ford C-Max 2008 года выпуска.

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасены два жилых дома, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль.