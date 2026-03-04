 
АвтоМир

Водителей хотят штрафовать за оставление меток о геолокации сотрудников ГАИ

Водителям хотят запретить оставлять в навигаторах/приложениях/чатах метки с геолокацией сотрудников ГИБДД. За такое хотят ввести уголовную ответственность. Причина в том, что данные из открытых источников могут быть использованы посредниками украинцев, пишет Telegram-канал Mash.

Речь идёт о маркерах, которые оставляют сами пользователи: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Это позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками. 

После теракта у Савёловского вокзала, где один сотрудник ГИБДД погиб и ещё двое получили тяжёлые ранения, глава ФПБК Виталий Бородин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить публиковать информацию о местонахождении патрулей — чтобы обезопасить сотрудников от слежки иностранной разведки.

