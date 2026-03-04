Водителя «Мерседеса» оштрафовали за ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Водителя «Мерседеса» привлекли к ответственности за дорожно-транспортное происшествие у «Ленты» на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло у дома №93 по Рижскому проспекту 3 марта в 11.40.

Мужчина 1980 года рождения за рулем «Мерседеса» совершил столкновение с «Чери» под управлением женщины 1995 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Мерседеса» привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. В нарушение требований дорожного знака 5.12.2 осуществил движение прямо из полосы, предназначенной для движения направо.

Водитель оштрафован на 750 рублей.