В Москве запустили проверку ОСАГО по камерам, рассказал «Известиям» глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По его словам, система заработала с начала 2026 года, сейчас она действует только для такси и грузового транспорта. При этом за отсутствие обязательной автогражданки водителю не выписывается штраф — у него отзывают разрешение на деятельность такси или въезд в город для грузовика.

Со столицей пока получается работать через запросы и ответы, система не очень технологичная. Они дают выгрузку по номерам авто, а НСИС отвечает, есть ли полис ОСАГО для такси или нет. Сейчас это происходит через запросы примерно раз в месяц, пишут «Известия».

НСИС также прорабатывает механизм с Московской областью — они хотят сделать интеграцию через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал Галушин. В этом регионе проверка может заработать в апреле.

Такую систему стоит распространить и на другие регионы России, считает начальник управления методологии ОСАГО СК «МАКС» Александр Щербаков. По России сейчас примерно четверть таксистов ездит без корректного ОСАГО, оценили в НСИС.

Проверку полисов по камерам у всех авто по всей стране планируется запустить в IV квартале 2026-го, уточнил Галушин. По его словам, все участники обсуждения с этим согласны.

