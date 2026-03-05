 
АвтоМир

В Москве запустили проверку ОСАГО по камерам

0

В Москве запустили проверку ОСАГО по камерам, рассказал «Известиям» глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По его словам, система заработала с начала 2026 года, сейчас она действует только для такси и грузового транспорта. При этом за отсутствие обязательной автогражданки водителю не выписывается штраф — у него отзывают разрешение на деятельность такси или въезд в город для грузовика. 

Со столицей пока получается работать через запросы и ответы, система не очень технологичная. Они дают выгрузку по номерам авто, а НСИС отвечает, есть ли полис ОСАГО для такси или нет. Сейчас это происходит через запросы примерно раз в месяц, пишут «Известия».

НСИС также прорабатывает механизм с Московской областью — они хотят сделать интеграцию через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал Галушин. В этом регионе проверка может заработать в апреле.

Такую систему стоит распространить и на другие регионы России, считает начальник управления методологии ОСАГО СК «МАКС» Александр Щербаков. По России сейчас примерно четверть таксистов ездит без корректного ОСАГО, оценили в НСИС. 

Проверку полисов по камерам у всех авто по всей стране планируется запустить в IV квартале 2026-го, уточнил Галушин. По его словам, все участники обсуждения с этим согласны.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026