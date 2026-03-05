Приставы помогли взыскать с псковича 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего в ДТП 

Суд обязал 46-летнего водителя выплатить пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области, взыскать долг помогло вмешательство приставов.
Происшествие случилось из-за нарушений ПДД обеими сторонами: один не уступил дорогу мотоциклу, а другой превысил скорость.
Пострадавший получил тяжелые травмы, пережил несколько операций и долго восстанавливается. Выплата обоснована серьезными физическими и моральными страданиями псковича, связанным с последствиями аварии, необходимостью длительного лечения и ограничений в повседневной жизни.
Исполнительный лист о взыскании 400 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.
Неплательщика ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, обратили взыскание на его доходы по месту работы, наложили арест на банковские счета.
Благодаря усилиям сотрудника ведомства сумма компенсации морального вреда полностью взыскана и перечислена пострадавшему, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.