Приставы помогли взыскать с псковича 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего в ДТП 

Суд обязал 46-летнего водителя выплатить пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области, взыскать долг помогло вмешательство приставов. 

Происшествие случилось из-за нарушений ПДД обеими сторонами: один не уступил дорогу мотоциклу, а другой превысил скорость.

Пострадавший получил тяжелые травмы, пережил несколько операций и долго восстанавливается. Выплата обоснована серьезными физическими и моральными страданиями псковича, связанным с последствиями аварии, необходимостью длительного лечения и ограничений в повседневной жизни.

Исполнительный лист о взыскании 400 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.

«Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок решение суда не исполнил, в связи с чем судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 48 тысяч рублей и применены меры принудительного исполнения», - рассказали приставы. 

Неплательщика ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, обратили взыскание на его доходы по месту работы, наложили арест на банковские счета.

Благодаря усилиям сотрудника ведомства сумма компенсации морального вреда полностью взыскана и перечислена пострадавшему, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

