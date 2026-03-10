Сбитый в Великих Луках ребенок скончался в карете скорой помощи

Мальчик 2014 года рождения, сбитый на улице Гражданской, 7 в Великих Луках 6 марта, скончался в карете скорой помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции Псковской области.

По предварительным данным, водитель, молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L-200, не справился с управлением. Автомобиль занесло, в результате был совершен выезд на тротуар с наездом на несовершеннолетнего — мальчика 2014 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний умер в карете скорой помощи по пути следования в больницу.

Трагедия произошла около 7:55. Водитель был трезв.