Две дороги в Стругокрасненском округе закрывают для грузовиков до 10 апреля

0

С 12 марта по 10 апреля вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта по дорогам Струги Красные – Зовка и Озерево – Погорелка Стругокрасненского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Карты: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза.

На время ограничения движения на автодорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия. 

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в министерстве. 

