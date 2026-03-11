Две дороги в Стругокрасненском округе закрывают для грузовиков до 10 апреля

С 12 марта по 10 апреля вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта по дорогам Струги Красные – Зовка и Озерево – Погорелка Стругокрасненского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Карты: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза.

На время ограничения движения на автодорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - добавили в министерстве.