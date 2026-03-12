Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 13 марта

Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километров ограничение скорости движения введут в оба направления по обочине с 09:00 до 17:00 Будет проходить механическая мойка СБО.

На участке 55-48-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической очистки краевой у разделительной полосы.

На 179-99-179 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки перекрёстков, ПСП и заездных карманов.

На участке 285+000-340+000 километров ограничение движения введут в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проходить ямочный ремонт деформационных швов на мостовых сооружениях.

На участке 394+000 – 400+000 километров ограничение движения введут в обоих направлениях с 8:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта а/б покрытия.

На участках 443+000-450+000 и 475+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка и замена катафотов, выправка знаков, уборка мусора.

На 539+000 – 543+000 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки грязи из-под барьерного ограждения.