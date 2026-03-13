В Плюсском округе в результате ДТП погиб водитель и пострадала пассажир

В Плюсском округе в результате дорожно-транспортного происшествия 13 марта погиб водитель и пострадала пассажир. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, авария произошла на 37-м километре автодороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные примерно в 10:00.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1965 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадала пассажирка 1965 года рождения, а водитель скончался в карете скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.